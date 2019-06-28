В Тольятти расстрелян директор бойцовского клуба «Ахмат»

Тольятти вновь, как в 90-е годы, становится криминальной столицей России. Накануне здесь было совершено уже второе за эту неделю убийство. В четверг вечером возле дома №37 на улице Калмыцкой обнаружено тело мужчины, 1982 года рождения, с четырьмя огнестрельными ранениями. Убитым оказался Илья Тягун, директор спортивного клуба «Ахмат». В соцсетях появилось видео, как киллер идет за жертвой и стреляет ему в спину и голову.

По подозрению в убийстве разыскивается 34-летний Азиз Хидиров, известный выступлениями за любительские хоккейные команды. По информации Telegram-канала Baza, Тягун был судим за серию вымогательств у коммерсантов, но после освобождения из колонии, по данным источников из правоохранительных органов, «явно криминалом не занимался». Бойцовский клуб «Ахмат-Тольятти» открылся две недели назад.

В минувший понедельник в Тольятти в ходе криминального конфликта был жестоко убит 27-летний известный в регионе дзюдоист Евгений Кушнир.