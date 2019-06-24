Лидер фракции ЛДПР в петербургском парламенте продолжит бороться за пост губернатора

Ранее Олега Капитанова позвали на работу в Смольный, и он согласился. Однако сегодня по этому поводу резко высказался Владимир Жириновский.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что кандидат на пост губернатора от его партии — Олег Капитанов — согласился на работу в Смольном под давлением чиновников. По его словам, главное для партии — это именно участие в выборах, а не работа ее членов в городской администрации «нам никакие подачки не нужны, никакие должности, ничего». Сам Капитанов в разговоре с «Эхом» отказался комментировать возможность перехода на работу в Смольный, сказав, что Жириновский попросил его воздержаться от высказываний на эту тему. Отмечу, ранее парламентарий собрал 147 подписей муниципальных депутатов и сдал их в Горизбирком. Однако для преодоления муниципального фильтра ему надо получить 155 автографов. При этом формально доносить подписи в избирательную комиссию нельзя. Это требование можно трактовать по разному, сказал «Эху» Капитанов.

Добавим, сегодня коммунист Владимир Бортко стал первым кандидатом в губернаторы, официально преодолевшим муниципальный фильтр. Он сдал в Горизбирком 161 подпись.

Капитанову предлагали возглавить в Смольном комитет по межнациональным отношениям и миграционной политике.