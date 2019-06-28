Сотрудники штаба Навального говорят, что нашли в Москве офис, где заполняли подписные листы за нескольких кандидатов

Сотрудники штаба Алексея Навального говорят, что нашли в Москве офис, где заполняли подписные листы сразу за нескольких кандидатов в Мосгордуму. Фотографии помещения и самих документов они выложили в социальных сетях. Из них следует, что в офисе подделывали подписи в поддержку актера Андрея Соколова, члена ОНФ, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма, члена Единой России, а также за кандидата от «Коммунистов России» Никиту Остранкова и члена политкомитета «Яблока» Сергея Митрохина. Штаб Навального собирается подавать заявление в Следственный комитет, а также передать информацию о случившемся в Центризбирком.

Между тем на случившееся уже отреагировал Митрохин, который назвал это провокацией. Он добавил, что уже пишет заявление в СКР.