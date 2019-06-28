Басманный суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро

Между тем в ходе заседания судья обвинила следователя в незнании УПК.

Судья Наталья Дударь заявила, что следователь не привел ни одного предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом довода для домашнего ареста подозреваемого. Судья отметила, что нельзя избрать вторую по строгости меру пресечения для человека, которого обвиняют по предпринимательской статье, сообщает РБК. В итоге Дударь выдала следователю том УПК, чтобы он его изучил и скорректировал свое ходатайство, и объявила десятиминутный перерыв.

Судья указала и на другие огрехи: так, Следственный комитет попросил наложить на Кайро определенные «запреты и ограничения», хотя понятие «ограничений» исчезло из соответствующей статьи УПК в прошлом году. Также следствие перепутало процессуальные сроки, попросив избрать Кайро домашний арест на лишние сутки сверх предусмотренных законом двух месяцев.

Член совета директоров «Рольфа» проходит подозреваемым по делу о выводе четырех миллиардов рублей за рубеж, которое расследуют в отношении топ-менеджеров компании.