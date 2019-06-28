Белоруссия обвиняет «Транснефть» в том, что она не пускает взять пробы нефти из трубопровода «Дружба»

Белоруссия обвиняет российскую «Транснефть» в том, что она не пускает представителей Минска взять пробы нефти из трубопровода «Дружба». Это происходит в нарушение договора и инструкций, — сказал в интервью агентству БелТА гендиректор компании «Гомельтранснефть». Он добавил, что российская сторона ранее не предупредила их о прокачке некачественной нефти. Теперь Минск хочет установить системы замеры качества сырья на границах с Россией и Польшей.

Белорусская сторона также предложила повысить тариф на прокачку российской нефти в Европу для компенсации потерь от некачественного сырья.