Кандидат от ЛДПР Олег Капитанов не собирается отказываться от участия в выборах губернатора Петербурга

Об этом сегодня сказал лидер партии Владимир Жириновский. Ранее появлялись сообщения, что Капитанов может перейти в Смольный и возглавить там комитет по межнациональным отношениям. По словам Жириновского, «партия не торгуется и ей не нужны подачки». Политик утверждает, что Капитанов согласился возглавить комитет под давлением чиновников городской администрации.

Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября. Между тем, сама кампания сопровождается скандалами, в том числе сообщениями о подделке подписей за действующего главу города Александра Беглова.