Представитель СК выступает сейчас в Басманном суде, где рассматривают вопрос о мере пресечения топ-менеджеру «Рольфа» Анатолию Кайро. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», следователь не смог объяснить, почему просит посадить одного из руководителей компании под домашний арест. В итоге судья Наталья Дударь выдала ему том УПК и объявила перерыв.

Кайро обвиняют в причастности к выводу за рубеж 4-х миллиардов рублей. Он вины не признаёт.

Владелец «Рольфа», предприниматель Сергей Петров, считает дело политическим мотивированным и называет его попыткой рейдерского захвата.