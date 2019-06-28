Погода преподносит сюрпризы по всему миру

Дождливая и прохладная погода наблюдается сейчас во многих регионах Центрального Федерального округа. Так, желтый уровень погодной опасности объявлен в Калужской области. В Орловкой из-за сильного дождя потоками воды смыло несколько дорожных знаков. Но настоящая природная катастрофа происходит в Сибирском федеральном округе. В Иркутской области за 3 дня выпало до 3,5 месячных норм осадков. Уровень воды в реках превышает критический на полтора метра. В зоне бедствия уже два десятка населенных пунктов, и вода продолжает прибывать. В городе Нижнеудинске одно из строений просто смыло. Есть проблемы со светом и водопроводом. В Тулунском районе погибли двое, в том числе ребенок. Всего в регионе подтоплены почти три тысячи жилых домов, несколько десятков участков автомобильных дорог и мостов. Закрыто движение по федеральной трассе Сибирь. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы свыше 800 человек.

Тем временем, ряд европейских стран изнывают от аномальной жары. Там установлен желтый, оранжевый или красный уровень погодной опасности. На юге Франции сегодня побит температурный рекорд. В одном из южных департаментов воздух прогрелся выше 44 градусов по Цельсию. В некоторых районах Испании стоит сорокадвухградусная жара, в Мадриде столбик термометра поднялся до 32-х, в Барселоне – до 30. Погибли два человека. В Италии предупреждение об опасности действует для 16 городов. В Риме, где температура достигла + 34, туристам раздают воду, сообщает Associated Press. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы из Африки. Кстати, в некоторых регионах Северной Африки температура превышает 40 градусов, что в частности, вызывает опасения по поводу состояния здоровья футболистов, принимающих участие в Кубке африканских наций в Египте.

Во Всемирной метеорологической организации заявили, что последние пять лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Пока слишком рано говорить, что причиной этого стало глобальное потепление. Однако, как сказали сегодня на пресс-конференции в Женеве, очевидно влияние последствий роста выбросов углекислого газа.

Отмечается, что периоды жары станут еще более интенсивными и продолжительными. Они будут начинаться еще раньше и заканчиваться еще позже.