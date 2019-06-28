Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу в столичный аэропорт «Шереметьево» из-за ее подтопления

Власти полагают, что чрезвычайная ситуация произошла в результате ливня, но точную причину планируют установить после обследования ливневой канализации.

В администрации Подмосковья сообщили о принятии ряда мер по откачке воды. В частности, там планируют в ближайшее время установить мобильные станции на всех подтопленных участках. В первую очередь – это участок Лобненского шоссе в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе. Пробка к этому месту достигала нескольких километров. Власти пообещали, что подтопления в самых проблемных точках ликвидируют за несколько часов, передает агентство ТАСС.

Тем временем пользователи соцсетей активно публикуют кадры с места чрезвычайной ситуации. На одном из видео, в частности можно увидеть, что легковые машины затоплены по колеса. К примеру, водители и пассажиры некоторых из них вынуждены были толкать их, чтобы привести в движение. Из других кадров следует, что некоторые пассажиры, опаздывающие в «Шереметьево», добираются, стоя прямо на кузове небольшого грузовика. Некоторые пользователи выражают мнение, что под колесами машин по сути появилось маленькое море, а кто-то жалуется, что на работу приходится идти по щиколотку в воде. Причем, согласно ряду фотографий, это приходилось делать и членам экипажей некоторых рейсов. Кроме того, как пишут очевидцы, вода затапливала автобусы общественного транспорта. А на еще одном видео видно подтопление стоянки самолетов у терминала B аэропорта «Шереметьево». Согласно кадрам, опубликованным агентством ТАСС, погрузчик едет по луже на фоне самолета, шасси которого стоят в воде. Впрочем, в пресс-службе воздушной гавани уверяют, что на расписании вылетов это не отразилось.

Компания «Аэроэкспресс» на фоне инцидента сообщила о готовности бесплатно перевозить сотрудников «Шереметьево» на работу в течение двух дней.