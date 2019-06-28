Производителей хотят обязать устанавливать на новые смартфоны российские приложения

Как написала сегодня газета «Ведомости», так считают в Минсвязи. В публикации «Предустанавливай отечественное» выражаются опасения, что из-за жесткого регулирования из России могут уйти крупнейшие игроки, в том числе Apple.

Впрочем, в Минкомсвязи говорят, что не поддерживают идею обязательной предустановки российских приложений на смартфоны. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к министерству. Он отметил, что соответствующий законопроект не был согласован внутри ведомства.