В Уфе двоих активистов общественной организации «Башкорт» задержали во время пятого всемирного курултая башкир и доставили в полицию.

Пятый всемирный курултай башкир начался в Уфе сегодня. Перед началом пленарного заседания из здания конгресс-холла полиция вывела руководителя общественной организации «Башкорт» Фаиля Алчинова. Члены этой организации выступают за обязательное изучение башкирского языка, против разработки Шиханов, они также часто критикуют политику руководства республики и страны по национальным вопросам.

Задержать и увести Алчинова попросил заместитель начальника управления по общественно-политическому развитию администрации главы Башкирии Азат Бадранов. Он позвал полицию, а перед этим сорвал с шеи активиста бейдж участника курултая. Бадранов заявил, что Алчинов не является делегатом и он не может находится на форуме. Активиста на некоторое время увели в кабинет, в котором, по непроверенным данным, находились сотрудники УФСБ по республике.

В этом время началось пленарное заседание курултая, во время которого другой делегат — Эльмир Мухаметьянов — попытался привлечь внимание участников форума к тому, что Алчинову не дали попасть в зал.

Модератор заседания — глава управления по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев — предложил ему пройти к микрофону, однако как только Мухаметьянов пошел на сцену, его задержали и вывели из зала.

После этого обоих активистов увезли в 9 отделение полиции. Там с Фаиля Алчинова взяли объяснение, а на Мухаметьянова составили протокол за мелкое хулиганство. Через несколько часов Кировский райсуд Уфы оштрафовал его на 500 рублей.

Тем временем врио главы республики Радий Хабиров прокомментировать задержание активистов. Он назвал их людьми, которые проповедуют шовинизм и скатываются к расизму, и заявил, что в рамках своих полномочий будет к ним «беспощаден».