Штаб Центризбиркома по контролю за предвыборной кампаний в Петербурга будет работать на этих выходных

Так решила сегодня Центральная избирательная комиссия.

Подавляющее большинство избиркомов Петербурга работает в строгом соответствии с законом. По тем нарушениям, которые выявили в результате выездной проверки Центризбиркома, обратятся в правоохранительные органы. Главный итог проверки — кандидаты, которые не могли подать документы в комиссии по разным причинам, смогли это сделать. Такие заявления прозвучали сегодня в Центризбиркоме. На деле, буквально на следующий день, как московские гости уехали, комиссии продолжали саботировать выборы. Сегодня больше всего сообщений из муниципалитетов «Екатерингофский», «Сампсониевское», «Черная речка» и из Петроградского района. К слову, последний контролирует спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. В этих муниципалитетах комиссии снова меняют время работы, а какие-то люди создают искусственные очереди и выдают себя за кандидатов. Надо понимать, что почти все муниципальные образования в нашем городе контролирует «Единая Россия». Глава Центризбиркома Элла Памфилова даже предположила, что муниципальные выборы в Петербурге можно отменить. С ней не согласен член Горизбиркома Дмитрий Краснянский. В комиссию его выдвинул одни из подконтрольных «Единой России» муниципалитетов.

По данным движения «Голос», более чем пятнадцать процентов муниципалитетов Петербурга нарушают закон. В разные инстанции отправили более двух сотен жалоб.

Горизбирком Петербурга продлил сроки подачи документов в комиссии пяти из 109 муниципалитетов, где пройдут выборы. В остальных регистрация заканчивается на этой неделе.