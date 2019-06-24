Сотрудника ФБК сегодня арестовали на 9 суток за участие в несанкционированном марше в поддержку Голунова

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова сегодня арестовали на 9 суток за участие в несанкционированном марше в поддержку Ивана Голунова 12 июня. В материалах дела сказано, что во время шествия Шаведдинов мешал проходу граждан и выкрикивал лозунги в духе «мусора – позор России» и «подбросьте нам наркотики». Сам Шаведдинов это отрицает.



Решение суда по Руслану Шаведдинову было сугубо политическим, — сказала «Эху» пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Она добавила, что защита в любом случае будет обжаловать арест.