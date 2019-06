Владимир Путин сегодня в рамках Большой двадцатки встречался с Дональдом Трампом

Владимир Путин сегодня в рамках Большой двадцатки встречался с президентом США Дональдом Трампом. Их встреча продолжалась час двадцать минут, а также с некоторыми другими мировыми лидерами.

Встречи с лидерами стран позитивно влияют на имидж президента России, — сказал в эфире «Эха» журналист Николай Сванидзе. По его словам, это опровергает мнение о том, что с нашей страной никто не хочет иметь никаких дел. Сванидзе отметил, что позитив заложен в самом факте встреч с иностранными лидерами, даже если они прошли так недружелюбно, как разговор с Терезой Мэй.

Ожиданиям от саммита Большой Двадцатки посвящено множество публикаций в зарубежной прессе. Большая Двадцатка — это возможность для лидеров стран встретится в том числе и в неформальной обстановке и даже перезагрузить отношения между странами — таков основной тон публикаций.

Штаты могут использовать эту площадку для нового старта в отношениях Трампа и Путина после окончания расследования Мюллера — написала американская The New York Times ещё до начала переговоров обоих лидеров. Примерно то же самое, но уже в отношении по линии Москва-Лондон пишет британская The Times. Согласие Терезы Мэй встретиться с Путиным уже вызвало резкую критику. Противники Мэй считают, что Россия должна оставаться в изоляции после совершения отравлений с применением нервного агента в Солсбери.

Корпорация BBC называет среди ключевых тем, которые будут обсуждаться на саммите: торговые отношения (в том числе — барьеры, выстроенные с американской стороны в отношении Китая, климатические изменения и Иранский кризис, который может перерасти в военный конфликт.

История с торговой войной между США и Китаем, находится в поле зрения французской Le Monde. Она вообще, называет Пекин, ключевым врагом Вашингтона. Впрочем, это не единственная страна, с которой у Трампа конфликт. Президент США потребовал от Канады и Мексики новых условий торгового соглашения, что вызвало негативную реакцию с их стороны. Он также обвиняет Германию в том, что та с одной стороны делает вид, что критикует Россию, а с другой — потребляет Российский газ и ведёт торговлю. Так что все эти темы так или иначе должны прозвучать на встречах с его участием. Le Monde и вовсе назвала свою статью: «Трамп: один против всех или почти».

Forbes пишет, что также лидеры могут обсудить налоги в отношении крупных интернет-корпораций — в связи с тем, что объёмы диджитал-экономики растут. Впрочем, лидеры по-разному смотрят на перспективы выработки единого подхода к этому.

Японская The Japan Times рассказывает про беспрецедентные меры безопасности, предпринятые в Осаке. Власти страны закрыли школы и увеличили количество полицейских в преддверии масштабных акций протеста: в них, как ожидается, примут участие 30 тысяч человек, которые выступают против законопроекта об экстрадиции из Гонконга в Китай, а также в защиту верующих из Фалуньгун. Руководство Японии уже заверило, что держит ситуацию под контролем.

Между тем многие обратили внимание на то, что на ужине президент России был со своей кружкой, в то время как остальные лидеры пили из бокалов. Пресс-секретарь президента объяснил это тем, что Владимир Путин, цитирую, «постоянно пьет чай из этого термоса».