Владимир Путин говорит о несостоятельности идеи либерализма

В интервью Financial Times Владимир Путин сказал о несостоятельности идеи либерализма. Свое заявление он сделал в преддверии саммита Большой двадцатки в японской Осаке. Либеральная идея вступает в противоречие с интересами большинства, — считает Владимир Путин.

Слова Путина о несостоятельности либеральных идей не стоит воспринимать всерьез. У президента России ограниченное представление о либерализме, — сказал радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей. По мнению Соловья, Путин возводит в абсолют и отождествляет со всеми проявлениями либерализма одну из либеральных практик, которую критикуют сами либералы.

Слова Путина нашли свой отклик и за рубежом. Глава Евросовета Дональд Туск отреагировал весь резко, сказав, что международная арена не должна становиться местом, где сильный диктует свою волю слабому, а эгоизм доминирует над солидарностью.

На эту фразу среагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с тем, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили. Вместе с тем, сказал Песков, если где-то есть авторитаризм – это вопрос к народу этих стран, и не нам их судить, и не нам пытаться изменить строй и власть в этих странах. Песков также по сути дал понять, что российского президента неправильно поняли. Путину, по словам его пресс-секретаря, по-прежнему близки идеи либерализма, но он против принудительного навязывания их другим. Впрочем, во время встречи с Владимиром Путиным премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала продолжить защищать принципы либеральной демократии. Она заверила, что Лондон будет стоять на защите прав человека и равенства всех групп, в том числе, представителей ЛГБТ-сообществ.