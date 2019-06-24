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Эксклюзив Эха 18:00, 28 июня 2019

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство о домашнем аресте одному из топ-менеджеров компании «Рольф»

В Басманном суде Москвы судьей Натальей Дударь рассматривается ходатайство следствия о домашнем аресте одному из топ-менеджеров автодилерского холдинга «Рольф» Анатолию Кайро. Ему вменяется незаконный вывод за рубеж 4 миллиардов рублей. Свою вину он не признаёт. На заседании следователь заявил, что преступление, в котором обвиняется Кайро, не экономическое. Речь идет о переводе денежных средств по подложным документам – то есть без указания оснований и цели, — сказал следователь на заседании суда.

Тем временем представители компании «Рольф» обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову. Их обращение уже рассматривают, — сказал радиостанции «Эхо Москвы» общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Андрей Хуруджи. Он  добавил, что в скором времени он с коллегами дозапросит материалы дела как у стороны защиты, так и у стороны обвинения.

Следствие подозревает Анатолия Кайро в непосредственном участии в незаконных схемах, — рассказал нашей радиостанции основатель компании «Рольф» Сергей Петров. По словам Петрова, следственные органы не предпринимали усилий, чтобы разобраться в ситуации.

Следственные действия в автоцентрах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге начались утром 27 июня. Сотрудники СК блокировали работу отделений. Позднее в тот же день стало известно, что в отношении основателя компании Сергея Петрова было возбуждено уголовное дело. Ему вменяется совершение валютных операций по переводу денег на банковский счет нерезидента с предоставлением подложных документов. По версии следствия, в 2014 году Петров и другие руководители «Рольфа» вывели в пользу принадлежащей ему кипрской компании Panabel Limited 4 миллиарда рублей со счетов автодилера. Перевод денег якобы был замаскирован под покупку акций компании «Рольф Эстейт» у Panabel. СК утверждает, что позднее эти деньги получил Петров.

Основатель «Рольфа», который сейчас находится за границей, объявил, что не собирается возвращаться в Россию. В беседе с РБК он отверг все обвинения. У Петрова есть несколько версий того, почему он стал фигурантом дела. По словам бизнесмена, речь может идти о попытке рейдерского захвата компании, либо таким образом его хотят наказать за независимую политическую позицию. Во время работы депутатом Госдумы Петров голосовал против принятия «пакета Яровой», «закона Димы Яковлева», а также не раз критиковал российские власти.

Помимо основателя «Рольфа», фигурантами дела стали еще три человека. Из них пока задержан только один – директор департамента развития бизнеса компании Анатолий Кайро. Свою вину он не признает. В эти минуты в Басманном суде решается вопрос о мере пресечения – следствие намерено отправить топ-менеджера под домашний арест.

Действия следователей по делу группы компаний «Рольф» могут быть оправданны огромной суммой денег, которая фигурирует в этой истории. Такое мнение в интервью «Эху» высказал первый запред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Он  добавил, что в основном бизнесмены сейчас выводят капитал из страны, поскольку тут его некуда эффективно вложить. По словам депутата, в этом виновато правительство.

Дело против группы компаний «Рольф» завели, чтобы отобрать предприятие, — сказал «Эху» политик Дмитрий Гудков. По его словам, именно эту цель выбрали из-за политических взглядов основателя бизнеса.



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