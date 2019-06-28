Украинский президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Речь идет о трех сотрудниках станции, которые спускались в специальный бассейн под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды, — пишет издание РБК.

Этот эпизод, в частности, был показан в сериале «Чернобыль» американской телекомпании НВО. Сценарист Крейг Мейзин говорил, что он когда работал над текстом, ему попадались сообщения, что все трое уже мертвы. Между тем, на сегодняшний день в живых остаются двое ликвидаторов – это Алексей Ананенко и Валерий Беспалов. Третий, Борис Баранов, скончался 14 лет назад.