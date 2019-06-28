Иран подтвердил на переговорах в Вене, что остается участником так называемой ядерной сделки

Другие участники встречи выразили готовность предоставить Тегерану экономические льготы, которые предусматривает договор, — передает агентство «Интерфакс». Они также выразили сожаление, что США вышли из соглашения и ввели против Исламской республики санкции.

В мае Иран объявил о том, что прекратит выполнять ряд пунктов, которые касаются запасов обогащенного урана. Если другие участники договора не обеспечат его интересов, Тегеран пригрозил отказаться от остальных ограничений. Ядерная сделка предполагает, что республика не будет пытаться получать ядерное топливо для создания оружия в обмен на экономические стимулы.