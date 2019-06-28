Басманный суд Москвы рассматривает в эти минуты вопрос о мере пресечения топ-менеджеру группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро. Он является пока что единственным задержанным по делу о выводе 4-х миллиардов рублей за рубеж. Следствие просит о домашнем аресте.

Расследование ведется, в том числе, в отношении владельца компании Сергея Петрова. Предприниматель, который сейчас находится за границей, называет это дело политически мотивированным, а также попыткой рейдерского захвата его бизнеса.