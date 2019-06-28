Сотрудники московского штаба Навального утверждают, что нашли офис, где подделывают подписные листы

Сотрудники московского штаба Алексея Навального утверждают, что нашли офис, где подделывают подписные листы сразу за нескольких кандидатов в Мосгордуму. По их словам помещение, где это происходит, располагается в Центре международной торговли. Более того, сами сторонники Навального оказались заперты внутри офиса вместе с несколькими нарушителями. Они опубликовали фотографии заполненных подписных листов, где фигурировали, в частности, актер Андрей Соколов, член политсовета «Яблока» Сергей Митрохин и директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Сами кандидаты информацию о том, что кто-то подделывает подписи за них, не комментировали.