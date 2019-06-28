В Ингушетии, по некоторым данным, горит дом брата бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова

В Ингушетии горит дом брата бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал информированный источник. Пока официального подтверждения этой информации не поступало. Также нет информации о пострадавших.

На этой неделе Евкуров досрочно ушел с поста главы республики. Временно исполняющим обязанности главы президент Владимир Путин назначил бывшего прокурора Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.