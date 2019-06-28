Белоруссия оценила свои потери от ситуации с «грязной» российской нефтью более чем в 23 миллиона долларов

Минск предложил Москве два варианта компенсации.

«Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с «Транснефтью» возможность прокачки до конца года заявленных ранее объемов транспортировки нефти в размере порядка 60 миллионов тонн. Второй вариант — увеличить тарифы на транспортировку почти на 22%. Об этом сообщил

гендиректор белорусской компании Олег Борисенко. По его словам, такой механизм в случае возникновения непредвиденных обстоятельств есть, это прописано в действующей методике изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти. Сокращение объемов транзита за апрель-июнь из-за инцидента, как сказал Борисенко, составило более 4,7 миллионов тонн, что в денежном выражении оценивается более чем в 23 миллиона долларов.

Чтобы впредь обезопасить себя от подобных ситуаций «Гомельтранснефть Дружба» решила организовать на границе с Россией и Польшей свои посты контроля качества и количества нефти, поступающей из России. По словам Борисенко, компания пыталась согласовать их строительство с «Транснефтью», но встретила категорические возражения.

Напомню, из-за загрязнения белорусского участка «Дружбы» хлороганикой была приостановлена прокачка российской нефти в Польшу, Украину, Словению, Венгрию и Германию. Прокачка чистой нефти в Белоруссию возобновилась в мае.