Басманный суд Москвы должен рассмотреть вопрос о мере пресечения в отношении топ-менеджера компании «Рольф»

Анатолий Кайро может быть отправлен под домашний арест. Во всяком случае, об этом просит следствие. Он проходит по делу о выводе 4-х миллиардов рублей, которое расследуется в отношении руководства «Рольфа», в том числе владельца компании Сергея Петрова. Сам Петров сейчас находится за рубежом и пока не планирует возвращаться в Россию. По его мнению, уголовное дело, а также обыски в офисах компании могут быть либо попыткой рейдерского захвата, либо ответом на его критические высказывания в адрес властей.

Политик Дмитрий Гудков, бывший соратник Петрова по партии «Справедливая Россия», полагает, что у предпринимателя хотят отобрать его бизнес, а цель выбрали именно из-за политических взглядов основателя «Рольфа».

Сергей Петров был депутатом Госдумы прошлых созывов, с 2007-го по 2016-й годы.