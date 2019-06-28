Басманный суд Москвы получил ходатайство о домашнем аресте топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро

Он проходит по уголовному делу о выводе за рубеж 4-х миллиардов рублей. Рассматривать ходатайство должны в ближайшее время, — сказали в суде агентству ТАСС.

Уголовное дело расследуют в отношении владельца компании Сергея Петрова и нескольких руководителей. Петров связывает вчерашние обыски в своей компании со своей политической позицией. В ряде интервью он выступал с критикой властей. Кроме того, предприниматель не исключает, что речь идет о попытке рейдерского захвата. Сам он сейчас находится за границей и пока не планирует возвращаться домой.