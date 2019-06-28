Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления

В Минтрансе Подмосковья назвали ливень причиной чрезвычайной ситуации и посоветовали пользоваться объездными путями.

Из-за большой лужи, образовавшейся сегодня на подъезде к терминалу B, представители Шереметьево рекомендовали пользоваться «Аэроэкспрессом» и другими альтернативными маршрутами. Минтранс Подмосковья советует пользоваться объездом через деревню Носово. Маршруты автобусов были скорректированы, а сотрудникам аэропорта дадут возможность бесплатно воспользоваться «Аэроэкспрессом».

Между тем, агентство «Москва» сообщает, что технические службы Шереметьево начали откачивать воду с помощью помповых насосов. Им также помогают оперативные службы города Химки.

ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей». Представители воздушной гавани заверили, что подтопление никак не отразилось на графике вылетов.

Причина подтопления пока неизвестна – ее установят после обследования ливневой канализации.