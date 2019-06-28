Минпромторг согласовал с правительством увеличение числа иностранных медизделий с ограничением к госзакупке

В перечень вошли еще 14 позиций.

Постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Список содержит наименования медицинских изделий, которые государственным и муниципальным медучреждениям не следует закупать у зарубежных производителей. Это правило теперь распространится на аппараты искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, различные эндо— и экзопротезы, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением, ортопедическую детскую обувь, различные наборы биохимических реагентов. Кроме того, перечень пополнился марлей, бинтами, медицинскими масками, перевязочными материалами, противопролежневыми матрацами, подгузниками и пеленками.

Свой выбор Минпромторг обосновал наличием на российском рынке не мене двух аналогов товара от отечественных компаний.

Кандидаты на расширение перечня были отобраны в апреле исходя из предложений производителей и профессионального сообщества. После принятия этой поправки документ будет включать 140 единиц.

Предыдущие попытки расширить список в октябре прошлого года заблокировала вице-премьер Татьяна Голикова после обращения благотворительных организаций, которые опасались, что пациенты останутся без современной медтехники.