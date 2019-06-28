У Великобритании есть неопровержимые доказательства причастности России к инциденту в Солсбери. Об этом говорится в заявлении резиденции премьер-министра, где процитированы и высказывания во время сегодняшней встречи с Владимиром Путиным в Осаке. По словам премьера, эти действия никогда не должны повториться, и Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Тереза Мэй получила необходимые ответы со стороны российского президента.