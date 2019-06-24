В СК и ГП направлены материалы по фактам нарушений в шести муниципальных избирательных комиссиях Петербурга – ЦИК

Центральная избирательная комиссия направила в Следственный комитет и Генпрокуратуру материалы по фактам нарушений в пяти муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.

«Когда мы приехали в одну из комиссий 26 июня, она вообще не работала, там никого не было. Этот вопиющий факт бездействия зафиксирован, и материалы отправлены вчера утром в Следственный комитет и в прокуратуру. Материалы направлены также еще по пяти комиссиям, сейчас проводятся соответствующие действия правоохранительными органами», — сказал он.

Е.Шевченко подчеркнул, что избирательные комиссии муниципальных образований являются самостоятельным органом и не подчиняются напрямую городской комиссии.