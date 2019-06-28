В волейбольной Лиге Наций подходит к завершению групповой турнир

Сборная России сегодня уверенно переиграла команду Австралии.

Перед заключительным этапом российская команда практически обеспечила себе попадание в решающую стадию Лиги наций. Куда отбираются, напомню, 5 лучших команд по итогам кругового турнира. Шестыми при любом раскладе станут американцы на правах хозяев финальной пульки. В турнирной таблице сборная России идет пока на 4-м месте. Опережая идущих шестыми поляков на 5 очков. С учетом того, что календарь оставшихся игр у наших весьма легкий, вопросов с выходом в финал возникнуть не должно. И сегодняшняя игра против волейболистов Австралии лишь подтвердила сказанное. Даже в отсутствии целой группы лидеров россияне на голову превзошли соперников. И менее чем за полтора часа уверенно победили 3-0.

В оставшихся матчах российские волейболисты сыграют с командами Аргентины и Китая.