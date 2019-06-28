Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после драки с мачете у здания ФСБ

В потасовке пострадал 24-летний охранник, чекисты же в конфликт не вмешались.

Причиной потасовки недалеко от здания ФСБ в Петербурге стал конфликт из-за парковочного места. Ссора началась еще на улице Радищева. Там 38-летний Дмитрий Дрожалкин повздорил с экипажем одной из охранных фирм. Когда аргументы закончились, он достал мачете и начал бить им по автомобилю охранников, после чего попытался скрыться. Однако его догнали в районе Кирочной улицы, там он все с тем же мачете напал на 24-летнего мужчину. Финальной точкой погони стал Литейный проспект, а именно — его участок напротив здания ФСБ. Примечательно, что сами чекисты в драку вмешиваться не стали, остановили потасовку полицейские. Они же возбудили уголовное дело. Нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.

Подозреваемого в нападении отпустили под подписку о невыезде.