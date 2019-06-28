Районный суд в Архангельской области оштрафовал жителя поселке Авнюга на 15 тысяч рублей за неуважение к власти

Сам Миняев рассказал изданию 29.ru, что его возмутило видео, на котором президент, будучи не пристегнутым, едет по Крымскому мосту за рулем грузовика. Он оставил под роликом комментарий, в котором в том числе фигурировало слово «дебилоид». Суд счел это негативными оценками личности президента Путина, в неприличных выражениях оскорбляющих честь и достоинство и содержащих оскорбление государственной власти.