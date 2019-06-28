Владимир Путин провел несколько двусторонних встреч на полях саммита G20 в Осаке

Больше всего внимания привлекли переговоры с президентом США Дональдом Трампом, но российский лидер пообщался и с коллегами из других стран.

Встреча Путина и Трампа прошла сегодня в перерыве между заседаниями саммита и продолжалась около полутора часов. В переговорах также участвовали главы внешнеполитических ведомств двух стран и другие чиновники. Лидеры отметили важность улучшения отношений Москвы и Вашингтона, а также обсудили ряд международных проблем, включая ситуацию в Сирии и на Украине.

Встречей с Трампом Путин не ограничился – он также провел переговоры с британским премьером Терезой Мэй. Она подняла несколько острых тем, в том числе заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к отравлению в Солсбери, и призвала освободить арестованных украинских моряков. В Кремле отметили, что Мэй получила от Путина «необходимые ответы».

Также президент провел несколько коротких бесед с другими лидерами во время церемонии фотографирования и перед праздничным концертом. Как отмечает РИА Новости, Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и чем-то «активно разговаривал» с канадским премьером Джастином Трюдо.

После торжественного приема Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с коллегами из Франции и Южной Кореи.