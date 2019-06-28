Итальянский клуб Милан не выступит в Еврокубках сезона 19-20 годов из-за нарушений правил финансового fair play

Итальянский футбольный клуб Милан не выступит в Еврокубках сезона 19-20 годов из-за нарушений правил финансового fair play (честная игра). Об этом говорится в релизе Спортивного арбитражного суда. В апреле УЕФА сообщил, что Милан не выполнил требования о безубыточности в контрольный срок. По итогам минувшего сезона чемпионата Италии, Милан занял пятое место и завоевал путевку в Лигу Европы.