Бизнес-омбудсмен Борис Титов получил обращение от основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, против которого было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Титова сказали, что сейчас юристы знакомятся с жалобой.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда других руководителей компании. Их подозревают в выводе средств компании за рубеж. Сегодня стало известно о задержании одного из топ-менеджеров компании Анатолия Кайро.