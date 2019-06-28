Правительство запретило больницам закупать импортные бинты, подгузники и силиконовые грудные экзопротезы

В постановлении, которое размещено на официальном сайте кабинета министров, перечень изделий, при выборе которых нужно отдавать предпочтение отечественным товарам, пополнился 14-ю позициями. В нем появились: аппараты искусственной вентиляции легких, ингаляционного наркоза, эндопротезы суставов конечностей, костыли, ортопедическая детская обувь и различные наборы биохимических реагентов. В сообщении на правительственном сайте утверждается, что аналоги каждого из этих медицинских изделий производятся в достаточном объеме, не менее чем двумя российскими компаниями.