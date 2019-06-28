В общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади Москвы начались ремонтные работы

Накануне место, где за последний месяц проходило несколько антиалкогольных рейдов полиции, огородили забором. Власти пообещали открыть «Яму» в понедельник. За началом ремонта наблюдал корреспондент «Эха».

Несмотря на проливной дождь, несколько рабочих отдирали элементы водостока на верхней части амфитеатра. Изнутри они выкапывали забившуюся грязь. Говорить о том, какие идут работы в «Яме», они не стали и посоветовали обратиться к информационным табличкам на заборе. Но там лишь указывается, что ремонт проводится «в рамках текущей эксплуатации» ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». И только на небольшой палатке в глубине амфитеатра написано, что речь идёт о плиточных работах – без указания сроков. К слову, сами прохожие уверяют, что им ремонт на Хохловской площади никак не мешает. При этом они, по их словам, не являются посетителями «Ямы». А вот работающий неподалёку молодой человек, пожелавший остаться неизвестным, убежден, что ремонт связан с грязью, которую после себя оставляет выпивающая молодёжь.

Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади появилось почти 2 года назад.

В течение месяца в «Яме» свои антиалкогольные рейды проводили активисты движения «Лев против». Один из таких рейдов закончился потасовкой с отдыхающими. В частности, активисты применяли перцовые баллончики, отбирали алкоголь и вызывали полицию. ОМОН задержал 20 посетителей «Ямы».