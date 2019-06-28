Завершено расследование поджога НТВ в Петербурге и РИА ФАН

Перед судом предстанет так называемая «группа сопротивления провластным СМИ».

Следственный комитет не усмотрел идеологии в действиях четырех обвиняемых. Об этом пишет издание «Фонтанка ру». Изначально уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство, совершенное общеопасным способом». В окончательном обвинении следователи предъявили группе статью «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Это грозит пятилетним тюремным сроком. Судить станут двух журналистов Аркадия Орлова и Вадима Лифшица. Также обвинение предъявлено водителю-экспедитору Игорю Васильеву и Василию Кирсанову. Инициатором поджогов считается Лифшица. Он – выпускник Ленинградского филиала Московского полиграфического института по специальности «журналистика», однопартиец Валерии Новодворской. Что касается Аркадия Орлова – он капитан третьего ранга в запасе, выпускник Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского в Ленинграде и Высшего военно-морского политического училища в Киеве. В социальной сети «ВКонтакте» Орлов именовал себя «Воином света из Пятой колонны», выступал против присутствия России в Сирии. Напомню, редакции РИА ФАН и НТВ подожгли осенью прошлого года.

Дело зарегистрировали в Октябрьском районном суде, но к рассмотрению еще не назначили.