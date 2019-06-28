Британский премьер Тереза Мэй в разговоре с Владимиром Путиным пообещала продолжить защищать принципы либеральной демократии. Переговоры состоялись сегодня в ходе саммита G20 в японской Осаке. Премьер также сказала, что нормализация отношений между Лондоном и Москвой сейчас невозможна.

Сегодня же Путин провел переговоры с Дональдом Трампом. Президенты договорились продолжать конструктивный диалог. О результатах встречи рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров.

Встреча Путина и Трампа продлилась почти полтора часа. Предыдущие переговоры на саммите G20 в Аргентине Трамп отменил.