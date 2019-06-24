Идея либерализма, по мнению Владимира Путина, показала свою несостоятельность

В интервью газете The Financial Times в преддверии саммита G20 в японской Осаке, российский президент сказал, что она вступает в противоречие с интересами большинства.

Слова Путина не стоит воспринимать серьезно, — сказал «Эху» политолог Валерий Соловей. По его мнению, у президента России ограниченное представление о либерализме.

На слова Путина отреагировал глава Евросовета Дональд Туск. Он сказал, что международная арена не должна становиться местом, где сильный диктует свою волю слабому, а эгоизм доминирует над солидарностью.

Высказывание российского лидера раскритиковала западная общественность. С обзором публикаций на эту тему в зарубежной прессе – Валерий Нечай.

Пять лет назад в интервью, данном ряду российских и зарубежных каналов, Путин утвердительно ответил на высказывание журналиста о том, что он – «настоящий либерал» и придерживается соответствующих взглядов. Западная общественность раскритиковала слова Владимира Путина о том, что идея либерализма себя изжила.

«Развенчивание Путиным либерализма — доминирующей западной идеологии со времени окончания Второй мировой войны— перекликается с позициями лидеров, выступающих против истеблишмента — от президента США Дональда Трампа до Виктора Орбана в Венгрии и даже сторонниками Брекзита в Великобритании, — пишет британская Financial Times. Напомним, именно в интервью этому изданию Путин сказал, что «либеральная идея» «себя изжила» и общество повернулось против неё.

На этом фоне аналитик Atlantic Council Ян Бонд сказал, что Путин может говорить про либерализм всё угодно, но россияне голосуют ногами: за время его правления до 2 миллионов человек покинули Родину и осели в странах с как раз либеральными демократиями.

Лейборист Эндрю Эдонис сказал, что «многие фашистские или коммунистические диктаторы уже говорили такое про либерализм, но никто из них не добавился такого успеха, как европейские страны, которые Путин атаковал».

В свою очередь, эксперт британской BBC Джонатан Маркус считает, что высказывания Путина о либерализме — нисколько не удивительны: этот человек вырос в Советское время и считает гибель СССР — величайшей катастрофой. Но он же считает, что предлагает альтернативу Западному миру. Однако, Россия, с её слабой экономикой и большим количеством социальных проблем -— вряд ли привлекательна для тех, кто хочет последовать её примеру».

В своём интервью Financial Times Владимир Путин также раскритиковал решение Ангелы Меркель принять в Германии около миллиона беженцев из Сирии и сказал, что в России не преследуют за гомосексуальность, хотя представители ЛГБТ «должны уважать традиционные ценности, которые разделяют миллионы россиян».