Российские академики, члены научного клуба «Первое июля» выступили в поддержку своих коллег, находящихся под арестом

Российские академики, члены авторитетного научного клуба «Первое июля» выступили в поддержку своих коллег, находящихся под арестом. Речь идет о Викторе Кудрявцеве и Романе Ковалеве из Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Ученые обеспокоены их длительным содержанием в СИЗО. Они призывают перевести их под домашний арест до завершения следствия. Они также настаивают на проведении объективного расследования, которое не зависело бы от текущей международной обстановки. Кудрявцев и Ковалев обвиняются в государственной измене. По данным следствия, речь идет о передаче секретных сведений по электронной переписке бельгийскому институту, с которым сотрудничал ЦНИИМАШ.