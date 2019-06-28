В день обысков в автоцентрах «Рольф» компания победила в трех аукционах на поставки автомобилей для МВД

Как пишет РБК, сумма контрактов чуть менее трех миллиардов рублей. Всего «Рольф» поставит в министерство внутренних дел более полутора тысяч патрульных машин.

Напомним, в «Рольфе» прошли обыски. Возбуждено уголовное дело в отношении создателя компании Сергея Петрова, который находится за границей. Один из топ-менеджеров Анатолий Кайро задержан по подозрению в незаконном выводе за рубеж средств компании.