В Краснодарском крае на районную судью составили протокол о нанесении побоев местной жительнице

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление Следственного комитета, накануне он отказался возбуждать против Светланы Дубовик уголовное дело о хулиганстве. В прокуратуру для составления протокола отправлены материалы с информацией об административном правонарушении. Конфликт между судьей и местной жительницей произошел в мае, когда последняя не смогла отогнать автомобиль, который загораживал Светлане Дубовик и ее спутнику – охраннику суда – проезд к реке.