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13:04, 28 июня 2019

Российские авиакомпании могут прекратить полеты за рубеж

Такой неблагоприятный сценарий стал возможен из-за Росавиации: ведомство потребовало сертифицировать любые изменения в самолетах, зарегистрированных на Бермудских островах.

В мае этого года руководство Росавиации направило своим территориальным органам письмо с требованием признавать несоответствием любые изменения конструкции самолетов. Как пишут «Ведомости», в соответствии с этим приказом на устранение недостатков перевозчикам отводится не больше года. Все изменения необходимо сертифицировать в Росавиации.

91 процент авиапарка российских компаний зарегистрирован на Бермудах, и именно эту часть касаются требования Росавиации. Ранее ведомство получило сообщение от МИДа: дипломаты заявили, что не считают международным соглашение по летной годности с Бермудами, поскольку заморская территория Великобритании не имеет право на заключение таких договоров. «Ведомости» пишут, что в конечном счете Росавиация может остановить полеты самолетов под предлогом не соответствия требованиям летной годности.

Собеседники газеты считают, что Росавиация нашла новый способ давления на них – с целью заставить перевести самолеты в российский реестр.



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