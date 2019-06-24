Члена совета директоров группы «Рольф» Анатолия Кайро задержали на 48 часов для допроса

Ожидается, что в течение двух суток ему предъявят обвинения. Следствие подозревает его в непосредственном участии в незаконных схемах, об этом «Эху» рассказал основатель компании «Рольф» Сергей Петров.

Сергей Петров подчеркнул, что следственные органы не предпринимали усилий, чтобы разобраться в ситуации. Основной документ, который доказывает законность операций «Рольфа» — независимая оценка сделки с акциями, отметил основатель компании.