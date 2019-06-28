Минприроды готовится сократить границы нацпарка «Югыд ва» в Коми под видом его расширения

На изымаемых землях можно добывать золото.

Министерство поручило подведомственным институтам подготовить обоснования исключения около 50 тысяч га из национального парка на юго-востоке республики. Об этом сообщили «Коммерсанту» два источника, знакомых с ситуацией. Согласно проекту техзадания, речь идет о территориях в Верхнекожимском и Кожимском участковых лесничествах. Издание отмечает, что именно там находится месторождение золота Чудное, которое природоохранное ведомство и региональные чиновники пытаются передать на разработку золотопромышленникам уже много лет. Экологи заявляют, что это стало бы нарушением международных обязательств России и российских законов, которые не предусматривают изъятия земель из особо охраняемых природных территорий, и создало бы опасный прецедент для всей заповедной системы. В том же документе говорится, что в границы «Югыд ва» планируется включить три лесных участка площадью более 183 тысяч га.

Стоит отметить, что Нацпарк «Югыд ва» — это первый природный объект в России, который попал под защиту ЮНЕСКО. Комитет всемирного наследия неоднократно требовал от России прекратить любую промышленную деятельность в границах парка и отозвать лицензию на добычу там золота.