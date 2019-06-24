Валерий Соловей: Слова Путина о несостоятельности идей либерализма не стоит воспринимать всерьез

Слова Путина о несостоятельности идей либерализма не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей.

«Владимир Владимирович выступил с правоконсервативных позиций. Его мнение вряд ли стоит всерьез брать в учет. У него примитивное представление о либерализме, и одну из либеральных практик, которые критикуют сами либералы, он возводит в апофеоз и пытается отождествить со всем обширным древом либерализма как таковым», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин в интервью газете «The Financial Times» заявил, что, по его мнению, либерализм уже изжил себя.