Владелец «Рольфа»: Возбужденное против «Рольфа» дело – произвол Следственного комитета

Владелец «Рольфа» Сергей Петров назвал дело, возбужденное в отношении руководства компании, «произволом Следственного комитета». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это какой-то произвол. Следственный комитет не пытается ответить на элементарные вопросы, с какой стати кто-то будет у себя выводить деньги таким экзотичным способом. Они ведут себя закрыто и занимаются черти чем, только не сделкой 2014 года, по которой выдвигают обвинения», — сказал он.

По сведениям С.Петрова, задержанный в рамках дела директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро в 2014 году занимал должность финансового директора, «поэтому его рассматривают как непосредственного участника инкриминируемого вывода денег».

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении четырех руководителей группы компаний «Рольф». В качестве подозреваемого задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро. По версии СКР, в 2014 году А.Кайро участвовал в незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.