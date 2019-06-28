Следствие просит о домашнем аресте для топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро

Он стал первым задержанным по уголовному делу о выводе за рубеж нескольких миллиардов рублей.

О задержании члена совета директоров компании стало известно сегодня утром. С учетом того, что преступление, в совершении которого его подозревают, относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие ходатайствует перед судом об избрании

в отношении него меры пресечения не связанной с заключением под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. События, о которых идет речь, относятся к 2014 году. По версии следствия, Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний «Рольф» и «Рольф Эстейт» Сергеем Петровым. На счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены денежные средств, полученные от коммерческой деятельности, в размере почти 4 миллиардов рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении самого Петрова, который сейчас находится за границей, а также ряда руководителей «Рольфа». Всего по делу проходят четыре человека. По месту их жительства и работы прошли обыски. На допросе побывала гендиректор компании Светлана Виноградова, после общения со следователями ее отпустили.

В компании, объяснили уплаченную сумму независимой оценкой за выкуп «Рольфом» акций «Рольф Эстейт» у кипрской Panabel Limited.