Женская сборная России с поражения начала выступление на Чемпионате Европы, уступив команде Бельгии

В группе, где, волею жребия оказались россиянки, именно команда Бельгии считалась фаворитом. Баскетбольные традиции в этой стране не самые богатые, но нынешнее поколение бельгийской команды очень сильное. Не смотря на это, Россиянки уверенно начали встречу, и даже выиграли первую четверть. Увы, развить успех подопечные Олафа Ланге не смогли. И к большому перерыву уже уступали 8 очков. Тем не менее, вплоть до заключительной четверти российская команда оставалась в игре. Прежде всего, благодаря результативным действиям Марии Вадеевой. Когда же наша центровая подустала, соперничать с бельгийками оказалось сложно. В итоге – поражение со счетом 54-67.

Сегодня соперником российской сборной станут баскетболистки Сербии.