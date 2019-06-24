На телеканале Россия 1 отменили передачу, посвящённую делу сестёр Хачатурян

Об этом в Facebook написала активистка Дарья Серенко. Она утверждает, что должна была участвовать в программе Андрея Малахова.

Ранее столичная мэрия не разрешила провести марш в поддержку сестёр в центре Москвы. Городские власти предложили организаторам собраться на окраине. Об этом «Эху» рассказала фем-активистка Дарья Шипачёва.

По словам Шипачёвой, организаторы намерены собрать на акцию около 5 тысяч челочек. В мэрии говорят, что на Пушкинской площади сделать это нельзя.